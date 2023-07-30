ППО знищила 4 ударні та 4 розвідувальні БпЛА,- Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Уночі 30 липня 2023 року противник атакував з південно-східного напрямку чотирма ударними БпЛА "Shahed-136/131".

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Силами та засобами Повітряних Сил усі ворожі БпЛА знищено у межах Херсонської та Дніпропетровської областей.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала до 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також 29 липня протиповітряною обороною було знищено чотири розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня.

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