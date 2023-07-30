По Херсонській області ворог минулої доби випустив 313 снарядів, є поранені
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29 липня російська армія здійснила 69 обстрілів Херсонської області, дві людини зазнали поранень.
Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"За минулу добу ворог здійснив 69 обстрілів, випустивши 313 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 44 снаряди", - ідеться у повідомленні.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію заводу в Херсоні. Дві людини дістали поранення.