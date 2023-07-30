Новини • Агресія Росії проти України

У Білорусь найманці ПВК "Вагнер" прибувають майже без важкої військової техніки, - британська розвідка. ФОТО

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У Білорусі зафіксовано перебування кілька тисяч "вагнерівців", у таборах вони перебувають без важкої військової техніки.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

Супутникові знімки показують, що з середини липня на раніше майже порожній об'єкт прибули сотні транспортних засобів. "Вагнерівці" базуються у наметовому таборі поблизу села Цель, там виявлено близько 300 наметів та 200 автомобілів.

"Окремі повідомлення свідчать, що більшість видимих транспортних засобів - це вантажівки та мікроавтобуси з невеликою кількістю бойових броньованих машин, - кажуть аналітики.

При цьому вони зазначають, що залишається незрозумілим, що сталося з важкою технікою, яку "Вагнер" використовував в Україні. Зокрема існує реальна можливість, що ПВК була змушена повернути її російським військовим.

У Білорусь найманці ПВК Вагнер прибувають майже без важкої військової техніки, - британська розвідка 01
"Здатність "Вагнера" утримувати важку техніку та засоби забезпечення, такі як повітряний транспорт, будуть ключовими факторами його майбутньої боєздатності", - зазначають експерти.

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Топ коментарі

  • Vik Tor 98802600
    зброя приїде по ЖД, чи ви думали вони прямо на танках їхатимуть. потрібно готуватись до провокацій на західному кордоні. Ціль не польща, ціль Україна і шляхи постачання зброї.
  • Игорь Березин a6a07481
    А на Киів ! Не допускаеш? КОКО до кордону?
  • Олександр САТ РЕМ
    А боєзапас, техніку та продукти теж катерами ? . Головне у війні логістика. Бойова група може пройти і зайняти що хочеш . Але без постачання - протримається - кілька днів . І чим більше угрупування - тим більше потрібно снаряги .
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