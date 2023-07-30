У Білорусь найманці ПВК "Вагнер" прибувають майже без важкої військової техніки, - британська розвідка. ФОТО

У Білорусі зафіксовано перебування кілька тисяч "вагнерівців", у таборах вони перебувають без важкої військової техніки.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

Супутникові знімки показують, що з середини липня на раніше майже порожній об'єкт прибули сотні транспортних засобів. "Вагнерівці" базуються у наметовому таборі поблизу села Цель, там виявлено близько 300 наметів та 200 автомобілів.

"Окремі повідомлення свідчать, що більшість видимих транспортних засобів - це вантажівки та мікроавтобуси з невеликою кількістю бойових броньованих машин, - кажуть аналітики.

При цьому вони зазначають, що залишається незрозумілим, що сталося з важкою технікою, яку "Вагнер" використовував в Україні. Зокрема існує реальна можливість, що ПВК була змушена повернути її російським військовим.



"Здатність "Вагнера" утримувати важку техніку та засоби забезпечення, такі як повітряний транспорт, будуть ключовими факторами його майбутньої боєздатності", - зазначають експерти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Вагнерівці" продовжують прибувати на територію Білорусі, - Держприкордонслужба