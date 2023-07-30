Минулої доби підрозділи ВМС знищили 9 окупантів та 49 квадрокоптерів. ІНФОГРАФІКА
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Військовослужбовці військових частин та підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Військово-Морських Сил ЗС України.
"Минулої доби підрозділами ВМС ЗС України знищено 9 окупантів, 1 вантажівку та 49 квадрокоптерів. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.