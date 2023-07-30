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Окупанти посилили штурмові дії біля Мар’їнки, це найгарячіша точка фронту, - Сили оборони Таврійського напрямку

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Окупанти посилили штурмові дії біля Мар’їнки, це найгарячіша точка фронту, - Сили оборони Таврійського напрямку
Протягом минулої доби російські загарбники посилили штурмові дії у Мар’їнці.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.Новини.

"Відзначаємо нарощування інтенсивності штурмових дій противника у Мар'їнці. Ідеться про штурмові загони "Шторм Z" із застосуванням бронегруп, особливо на напрямку Олександрівка – Мар'їнка. Безумовно, це найгарячіша точка фронту", – розказав він.

У районі недавно визволеного села Старомайорське та розташованого через річку села Урожайне, де знаходяться росіяни, ворог посилили контратаки.  З окупованого Маріуполя росіяни перекинули підкріплення у Роботине. 

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