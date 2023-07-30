Окупанти посилили штурмові дії біля Мар’їнки, це найгарячіша точка фронту, - Сили оборони Таврійського напрямку
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Протягом минулої доби російські загарбники посилили штурмові дії у Мар’їнці.
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.Новини.
"Відзначаємо нарощування інтенсивності штурмових дій противника у Мар'їнці. Ідеться про штурмові загони "Шторм Z" із застосуванням бронегруп, особливо на напрямку Олександрівка – Мар'їнка. Безумовно, це найгарячіша точка фронту", – розказав він.
У районі недавно визволеного села Старомайорське та розташованого через річку села Урожайне, де знаходяться росіяни, ворог посилили контратаки. З окупованого Маріуполя росіяни перекинули підкріплення у Роботине.