Окупанти посилили штурмові дії біля Мар’їнки, це найгарячіша точка фронту, - Сили оборони Таврійського напрямку

Протягом минулої доби російські загарбники посилили штурмові дії у Мар’їнці.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.Новини.

"Відзначаємо нарощування інтенсивності штурмових дій противника у Мар'їнці. Ідеться про штурмові загони "Шторм Z" із застосуванням бронегруп, особливо на напрямку Олександрівка – Мар'їнка. Безумовно, це найгарячіша точка фронту", – розказав він.

У районі недавно визволеного села Старомайорське та розташованого через річку села Урожайне, де знаходяться росіяни, ворог посилили контратаки. З окупованого Маріуполя росіяни перекинули підкріплення у Роботине.

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