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Армія РФ завдала удару по Новодмитрівці на Херсонщині, поранено жінку

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Армія РФ завдала удару по Новодмитрівці на Херсонщині, поранено жінку
Російська армія вдарила по житловому будинку в селі Новодмитрівка Херсонської області. Поранено жінку.

Про це повідомляє Херcонська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у селі Новодмитрівка окупанти вдарили по житловому будинку. Поранення обличчя зазнала 33-річна жінка, її шпиталізували у стані середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Крім того повідомляється, що до лікарні звернулася 39-річна жителька Веселого, яка вчора ввечері постраждала внаслідок ворожого мінометного обстрілу. У неї діагностували поранення спини та плеча.

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