РФ планує легалізувати злочини на окупованих територіях, - Центр національного спротиву

Росіяни проводять політику інтеграції "правового поля" РФ на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Згідно з планом Кремля усі злочини на ТОТ, які здійснювались до 30 вересня 2022 року, не будуть визнаними злочинними, якщо "вони були спрямовані на захист інтересів Росії чи суб’єктів".

Тобто, росіяни планують легалізувати мародерство, захоплення приміщень й інші злочини окупантів", - йдеться в повідомленні.

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