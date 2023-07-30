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Жіноча збірна України з фехтування вийшла у півфінал чемпіонату світу

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Жіноча збірна України з фехтування вийшла у півфінал чемпіонату світу
У чвертьфіналі Україна здолала команду США – 45:44. У складі збірної виступили Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук та Юлія Бакастова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Champion.

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях вийшла до 1/2 фіналу командного турніру на чемпіонаті світу у Мілані. 

Україна поступалась по ходу матчу 9:15, а потім 11:20. Бакастова у своєму поєдинку скоротила відставання – 21:25, Харлан вивела нашу команду вперед – 30:29.

Бакостова знову покращила результат – 35:30.

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У підсумку перемогу нашій команді принесла Ольга Харлан, збірна поступалась 43:44, але Ольга зрівняла рахунок і потім нанесла переможний укол – 45:44.

У півфіналі українська збірна буде змагатися проти Франції.

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
  • Leshek
    Вітаємо наших красунь, тільки на фото шпага, а не *****
  • Белла Богун 47d4cda8
    Козломорді цілу операцію спланували, щоб вибити нашу Харлан зі змагань, тому її перемога вдвічі важливіша!!!
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