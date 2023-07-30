Радар та пускова установка російської ЗРС Бук знищуються прямими влучаннями українських HIMARS - 15-та бригада артрозвідки. ВIДЕО

Бійці 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки виявили ворожу техніку з комплексу "Бук", що прикривала небо для окупантів на одній з ділянок фронту. Щойно вони отримали координати - через 5 хвилин техніку було знищено, завдяки чому відкрився цілий район для безперешкодної роботи наших артилеристів.