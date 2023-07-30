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Радар та пускова установка російської ЗРС Бук знищуються прямими влучаннями українських HIMARS - 15-та бригада артрозвідки. ВIДЕО

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Бійці 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки виявили ворожу техніку з комплексу "Бук", що прикривала небо для окупантів на одній з ділянок фронту. Щойно вони отримали координати - через 5 хвилин техніку було знищено, завдяки чому відкрився цілий район для безперешкодної роботи наших артилеристів.

Відтепер, наші військові можуть безперешкодно працювати по ворожих складах, піхоті та техніці, передає Цензор.НЕТ.

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Топ коментарі

  • Envoy
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  • Николай Водяной 9dd61591
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  • Envoy
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