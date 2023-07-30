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Папа Римський Франциск звернувся до "братів, до влади РФ" із закликом повернутися до Чорноморської ініціативи

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Папа Римський Франциск звернувся до "братів, до влади РФ" із закликом повернутися до Чорноморської ініціативи
Папа Римський Франциск закликав владу Російської Федерації відновити Чорноморську зернову ініціативу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Я звертаюся до моїх братів, до влади Російської Федерації, щоб Чорноморська ініціатива була відновлена і зерно могло безпечно транспортуватися", – сказав Франциск під час свого послання "Ангел Господній".

Звертаючись до людей на площі Святого Петра, Папа закликав вірян продовжувати молитися "за мученицьку Україну, де війна знищує все, навіть зерно", назвавши це "тяжкою образою Бога".

Лідер католиків світу сказав, що "крик мільйонів братів і сестер, які страждають від голоду, піднімається до неба".

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Топ коментарі

  • Евгений Дюков 567db7e6
    Папа устал, он - ухожу... Ну, а если честно, папа что в ВМВ был неочем, что сейчас. Были конечно и хорошие папы, но к этой войне опять не подвезли.
  • Yurka Gagarin
    эта папа сломалась-несите другую....эх дружище Войтыла,как тебя не хватает
  • Валерий Викторович 39cf5cb5
    забавные эти папы
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