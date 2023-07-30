Папа Римський Франциск звернувся до "братів, до влади РФ" із закликом повернутися до Чорноморської ініціативи

Папа Римський Франциск закликав владу Російської Федерації відновити Чорноморську зернову ініціативу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Я звертаюся до моїх братів, до влади Російської Федерації, щоб Чорноморська ініціатива була відновлена і зерно могло безпечно транспортуватися", – сказав Франциск під час свого послання "Ангел Господній".

Звертаючись до людей на площі Святого Петра, Папа закликав вірян продовжувати молитися "за мученицьку Україну, де війна знищує все, навіть зерно", назвавши це "тяжкою образою Бога".

Лідер католиків світу сказав, що "крик мільйонів братів і сестер, які страждають від голоду, піднімається до неба".

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