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Зерно із захоплених територій Запорізької області Кремль планує відправити в Африку, - Федоров

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Зерно із захоплених територій Запорізької області Кремль планує відправити в Африку, - Федоров
Російські окупанти вивозять зерно із захоплених територій Запорізької області, і за рахунок цього зерна Кремль планує "допомагати" Африці.

Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Рашисти продовжують грабувати ТОТ, та ще й непогано заробляють на цьому:

  • Спочатку просто крали українське зерно, видавали за своє і рапортували про небачені врожаї на Росії.
  • Потім заявили, що нібито купують зерно в окупації, хоча насправді ціни на збіжжя встановлюють дешевше собівартості. Тож, все одно – крадуть.
  • Тепер за рахунок вивезеного з України зерна "допомагатимуть" Африці.

Тобто: вкрали, продали крадене, та ще й попіарились як благодійники", - написав він.

Також читайте: "Безкоштовне" зерно РФ для Африки не допоможе вийти з кризи, - глава МЗС Італії Таяні

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Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    Не потрібно забувати, що якби не розмінували верещалки, єрмаки під керівництвом Боневтіка, то українське зерно Запорізьської і Херсонської областей були б в Україні.
  • Yurka Gagarin
    полтора года войны...фермеры которые продолжают сеять/собирать в окупации -враги Украины..нужно об этом открыто сказать
  • Алекс Скела
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