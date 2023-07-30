Зерно із захоплених територій Запорізької області Кремль планує відправити в Африку, - Федоров
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Російські окупанти вивозять зерно із захоплених територій Запорізької області, і за рахунок цього зерна Кремль планує "допомагати" Африці.
Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Рашисти продовжують грабувати ТОТ, та ще й непогано заробляють на цьому:
- Спочатку просто крали українське зерно, видавали за своє і рапортували про небачені врожаї на Росії.
- Потім заявили, що нібито купують зерно в окупації, хоча насправді ціни на збіжжя встановлюють дешевше собівартості. Тож, все одно – крадуть.
- Тепер за рахунок вивезеного з України зерна "допомагатимуть" Африці.
Тобто: вкрали, продали крадене, та ще й попіарились як благодійники", - написав він.