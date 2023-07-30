В Україні ліквідували статус "селище міського типу" для населених пунктів

Верховна Рада 28 липня ухвалила закон, який, зокрема, оновлює класифікацію населених пунктів в Україні та встановлює порядок їх утворення та ліквідації, перейменування, а також зміни статусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, за відповідний законопроект №8263 "Про дерадянізацію порядку вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою" в другому читанні та в цілому проголосувало 262 депутати.

Так, новий закон передбачає ліквідацію статусу селищ міського типу: відтепер в Україні будуть лише міста, селища та села. Таким чином, міськими населеними пунктами при цьому залишаться лише міста, а сільских стане більше за рахунок переходу всіх смт до категорії "простих" селищ.

Як ідеться в законі, усі населені пункти з компактною забудовою і чисельністю населення понад 10 000 жителів матимуть статус міст, населені пункти з переважно садибною забудовою і чисельністю населення понад 5 000 жителів – просто селищами, інші населені пункти – селами.

Також закон запроваджує нове поняття – "поселення". Так називатимуть компактне місце проживання людей за межами населеного пункту, яке не має сталого складу населення. Це можуть бути дачні кооперативи, а також тимчасові мобільні містечка, де живуть вимушено переміщені особи.

Закон набере чинності через три місяці з дня офіційного опублікування.

Зазначимо, що станом на липень 2023 року в Україні, включаючи всі окуповані Росією території, нараховується 459 міст, 881 смт, 1164 звичайні селища та 27204 села.