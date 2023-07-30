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Якихось підготовчих дій на території ЗАЕС або Енергодару на випадок нападу РФ не проводили, - мер Орлов

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Якихось підготовчих дій на території ЗАЕС або Енергодару на випадок нападу РФ не проводили, - мер Орлов
Мер окупованого Енергодара Дмитро Орлов розповів, що дізнався про вторгнення з новин. Якихось підготовчих дій ні органи місцевого самоврядування, ні інші державні органи на території АЕС або міста не проводили.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

"Насправді це було непередбачувано й непрогнозовано, бо росіяни діяли всупереч нормам міжнародного права. Усі вважали, що такого бути не може. Адже світ (зокрема й Радянський Союз, правонаступником якого вважає себе Росія) визнав, що АЕС і територія навколо неї не є територією для будь-яких збройних конфліктів і ескалації. Люди були спокійні.

Я особисто дізнався про вторгнення, як і всі, - з новин. Якихось підготовчих дій ні органи місцевого самоврядування, ні інші державні органи на території АЕС або міста не проводили. Щодо інструкцій, напередодні ми також їх не отримували. Вже постфактум я був на зв’язку зі спецслужбами та обласною ВЦА в режимі 24/7. Але коли росіяни повністю закріпилися в місті, про виконання інструкцій вже не йшлося, бо просто неможливо було це зробити", - розповів Орлов.

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Топ коментарі

  • Wlad West
    Мясо мариновали?
  • Магирус
    Боже, какие наивные люди. И такие же наивные пришли к власти в 2019-м. Если бы подготовкой к вторжению заправляли настоящие вояки, которые воевали и знают, что такое русня - как тот же Кривонос, Марчелло и прочие - такого бы не было. Когда в Киеве тестировали сирены, многие возмущались, мол, не нагнетайте, ну кто будет бомбить дома? Я им говорил: вы не видели, но они тоже самое (бомбят города и дома) делают это с 2014-го года. Наивные инфантильные людишки
  • alex petrivskiy
    Ответственность за оборону страны лежит на верховном командующем. На данном этапе исторического развития это недонаполеон квартальный. К нему все вопросы.
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