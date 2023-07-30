Зеленський відвідав реабілітаційний центр в Івано-Франківську і нагородив українських захисників
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в неділю Офіс президента.
Глава держави оглянув Центр фізичної та реабілітаційної медицини, оснащений сучасним обладнанням для повноцінного відновлення здоров'я пацієнтів. Зокрема, у Центрі використано досвід іноземних фахівців.
Зеленський поспілкувався із захисниками, які перебувають на лікуванні, поцікавився станом їхнього здоров'я та побажав швидкого одужання. Президент вручив військовослужбовцям державні нагороди - ордени "За мужність" III ступеня.
"Хочу подякувати кожному з вас за ваш подвиг, за ваш героїзм. Дякую всім українцям за захист нашої держави. Перемога точно буде! Бажаю вам перемоги та одужання!" - сказав глава держави.
Захисники подарували президенту шеврони.
Зеленський поспілкувався також із персоналом медичного закладу.
"Хочу подякувати за вашу велику роботу. Ви - лікарі, медсестри - всі фантастичні! Ми вам дуже вдячні!" - зазначив президент.
Він також ознайомився з проєктом створення регіонального реабілітаційного центру для військовослужбовців. Для його реалізації намічено залучати бюджетні кошти та допомогу міжнародних донорів. Медичний заклад спеціалізуватиметься на фізичній та ментальній реабілітації захисників.