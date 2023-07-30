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Росгвардія провела навчання з придушення бунтів у разі повної мобілізації, - Центр нацспротиву

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Росгвардія провела навчання з придушення бунтів у разі повної мобілізації, - Центр нацспротиву
Росгвардія провела навчання щодо придушення бунтів в Росії та Білорусі за різних сценаріїв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву. 

"Навчання проходили у два етапи: перший – протидія масовій непокорі мобілізованих і членів їх сімей, під час проведення заходів повної мобілізації населення рф. Другий етап – захід на територію Білорусі для наведення "порядку" після "нанесення збройними силами України та Польщі ракетних ударів по таборах вагнерівців"", - ідеться в повідомленні. 

Зазначається, що за задумом навчань, кількість особового складу ПВК "Вагнер" становила 20 тисяч осіб.

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Нагадаємо, за даними Держприкордонслужби у Білорусі перебуває трохи більше 5 тисяч бойовиків з ПВК.

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Топ коментарі

  • Oleksandr Onys
    Так. До свого логічного і безславного кінця
  • Yurka Gagarin
    дада...такую @уйню я уже слыхал из наших источников,мол австрийский экономист сделал заключение что санкции бесполезны и в рашке всё развивается,,,,,...вот только австрийский экономист оказался русской свиньёй родом с ленинбурга....
  • Mykola Trofimenko 644016fc
    Бунти? У рабів?
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