Зеленський до місцевих адміністрацій: "Зараз точно не час для заміни бруківки"

На думку президента України Володимира Зеленського, наразі максимум ресурсів потрібно спрямувати на оборону, прикрашання міст не на часі.

Про це він заявив на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад в Івано-Франківську, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Бюджетні витрати повинні відображати саме таке пріоритетне розуміння завдань. Хай на мене не ображаються деякі представники місцевої влади, зараз точно не час для заміни бруківки. Ми бруківкою ворога не виженемо з нашої держави. Тому, вибачте, будемо прикрашати міста вже переможні. Також варто шукати позабюджетні джерела для інших напрямків роботи. Можна говорити з донорами", - наголосив він.

Зеленський також закликав місцеву владу допомагати військовим, прифронтовим регіонам, волонтерам, а також допомагати в лікуванні й реабілітації цивільних, які зазнали поранень.

Читайте також: Зеленський відвідав реабілітаційний центр в Івано-Франківську і нагородив українських захисників

Нагадаємо, з цих самих міркувань він ветував закон про виділення 573,9 млн грн на завершення будівництва Музею Голодомору.