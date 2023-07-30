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Звільнення Старомайорського на Донеччині відбувалося в умовах тотального мінування, - Сили оборони

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Звільнення Старомайорського на Донеччині відбувалося в умовах тотального мінування, - Сили оборони
Звільнення села Старомайорського у Донецькій області є унікальною операцією. ЗСУ мусили діяти в умовах тотального мінування.

Про це в ефірі телемарафону розповів спікер Сил оборони Таврійського напрямку капітан Валерій Шершень, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

"Коли наші штурмовики перейшли за середину села Старомайорське, на південну околицю, то зіштовхнулися з тотальним мінуванням. Росіяни замінували все що тільки можливо, навіть наші спеціалісти зі ССО були озадачені, наші інженери мали багато роботи, а сапери вдавалися до різних хитрощів при розмінуванні, – розповів Шершень.

Він зазначив, що було багато пасток, які залишили окупанти. Штурмовики просувалися зі спеціальними знаряддями, щоб знімати ворожі розтяжки, а потім робили підрив.

"Якщо пелюстку (міну. – Ред.) знаходили, то довгою палкою треба було по ній бити, щоб пелюстка підірвалася. Як правило протипіхотні міни не чіпають, їх тільки позначають, бо під ними можуть бути допоміжні гранати", - розповів він.

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Шершень зазначив, що українські інженери не змогли евакуювати трофейну техніку зі Старомайорського через мінні поля.

"Є такі так звані "мінні шлагбауми" – перекриття шляхи у вигляді мінування, об'їхати їх неможливо, бо глибокі, широкі вирви від авіабомб. До того ж ґрунтові дороги розм'якли після дощів. Загалом ситуація контрольована, село дещо обстрілюється з артилерії та мінометів", – резюмував він.

Нагадаємо, ЗСУ звільнили Старомайорське 27 липня. 

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Топ коментарі

  • alex j
    в Україні є дуже хороші "спеціалісти з розмінування": баканафф, кулінічі, татарави та інші адепти руZZкого міра....
  • Яр Холодний
    Сили оборони України успішно нанесли удар по Чонгарському мосту вранці 29.07.2023. Це офіційна заява ЗСУ. Нагадаю, окупанти цілий день вчора брехали про нібито збиття спочатку однієї ракети Storm Shadow, потім - 12, пізніше - 7. Залишилось тільки побачити наслідки "успішного" відбиття ракет… мостом, про який один з коментаторів русні написав так: "ЖД мост снесло НЛО. Теперь каждую воздушную тревогу автомобильный перекрывают" (КБ)
  • Gary Grant
    Верещучку на шаттлі треба запустити поперед військ.
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