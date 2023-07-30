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Путін проведе телефонну розмову із Ердоганом та домовиться про особисту зустріч

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Путін проведе телефонну розмову із Ердоганом та домовиться про особисту зустріч
Російський диктатор Володимир Путін та турецький президент Раджеп Таїп Ердоган проведуть телефонну розмову, щоб домовитися про особисту зустріч, яка б мала відбутися ще навесні.

Про це Путін заявив на пресконференції за підсумками саміту Росія-Африка в Санкт-Петербурзі, його слова наводить турецьке видання Anadolu, передає Цензор.НЕТ. 

"Ми домовилися... або він (Ердоган. - Ред.) до нас приїде, або я до нього з'їжджу, подивимося. Він мене запрошував ще ось до (президентських і парламентських. – Ред.) виборів (у Туреччині. – Ред.), але потім ми вирішили, що краще цього не робити, щоб ніхто не спекулював на цю тему", – заявив Путін.

Він зазначив , що його візит напередодні виборів міг розглядатися як "спроба впливу на внутрішньополітичний процес". "Ні йому, ні мені це не потрібно. І ми вирішили нашу зустріч перенести. Але ми так і не домовилися де – або в нас, або в Туреччині. Подивимося", – сказав Путін.

"Ми хотіли переговорити телефоном, президент Ердоган пропонував розмову, але він запропонував не дуже зручний для мене час. Я запропонував сьогодні – йому незручно, запропонував завтра – йому теж незручно. Ну, домовилися на розмову, по-моєму, на середу. Переговоримо там і вирішимо", – зауважив Путін.

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Нагадаємо, The Wall Street Journal писав, що Путін всіляко уникає розмов із Ердоганом, зокрема обговорення повернення Росії до "зернової угоди".

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Топ коментарі

  • Gary Grant
    Здохни,сволота бункерна.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Турєцкій султан снова поімєєт лапотного сцаря...
  • ZoV KobZona
    В Турцию только двойник сможет поехать. Придётся Пердогану поехать на парашу и понюхать скрепный запах Ху#ловского чемодана.
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