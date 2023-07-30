Восени та взимку ворог спробує повторити терор проти енергетики України, - Зеленський

Війська РФ можуть восени і взимку спробувати повторити терор проти української енергетики. Своєю чергою Україна має бути готова до цього.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад в Івано-Франківську.

"Очевидно, що цієї осені, та очевидно, може так статися, що і зими, ворог спробує повторити терор проти української енергетики. Маємо бути готові в будь-якому випадку до цього як на державному, найвищому рівні, так і на рівні кожного міста, села й містечка", - заявив Зеленський.

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Як зазначив президент, захист української енергосистеми передбачає два елементи: фізичний захист об’єктів енергетики від ударів ракет і дронів, диверсій і кібератак, а також управління енергетичною системою та конкретними її частинами, яке має забезпечити генерацію і розподіл енергії навіть в умовах війни.

"На урядовому і безпековому рівнях ми зробимо все можливе. Відповідальність громад – це максимальне сприяння силам оборони та безпеки, уряду в заходах для захисту енергетики, а також максимальний рівень готовності громад до будь-яких складних випробувань і надзвичайних ситуацій в енергетиці", - сказав Зеленський.

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