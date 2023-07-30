Молдова планує продовжити надзвичайний стан через війну в Україні
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У понеділок, 31 липня, парламент Молдови збереться на останнє засідання весняно-літньої сесії. Депутати розглянуть ініціативу Кабміну щодо продовження надзвичайного стану на 60 днів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеканал TV8.
Як зазначається, ця пропозиція була внесена у контексті війни в Україні.
Необхідність продовження надзвичайного стану в уряді пояснили ризиками, що зберігаються, для національної безпеки країни.
"Молдова, як і раніше, зазнає гібридної війни, просування неправдивої інформації, маніпуляції у військових цілях і міжетнічного насильства. Водночас війна в Україні може перешкодити постачанням до Республіки Молдова природного газу та електроенергії", - йдеться в документі.
Режим НС вперше запровадили в країні 24 лютого 2022 року через російське вторгнення в Україну. Відтоді його неодноразово продовжували.