Молдова планує продовжити надзвичайний стан через війну в Україні

У понеділок, 31 липня, парламент Молдови збереться на останнє засідання весняно-літньої сесії. Депутати розглянуть ініціативу Кабміну щодо продовження надзвичайного стану на 60 днів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеканал TV8.

Як зазначається, ця пропозиція була внесена у контексті війни в Україні.

Необхідність продовження надзвичайного стану в уряді пояснили ризиками, що зберігаються, для національної безпеки країни.

"Молдова, як і раніше, зазнає гібридної війни, просування неправдивої інформації, маніпуляції у військових цілях і міжетнічного насильства. Водночас війна в Україні може перешкодити постачанням до Республіки Молдова природного газу та електроенергії", - йдеться в документі.

Режим НС вперше запровадили в країні 24 лютого 2022 року через російське вторгнення в Україну. Відтоді його неодноразово продовжували.

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