Голова МЗС Словаччини Влаховський до угорського колеги Сійярто: "ЄС не є проблемою, Росія є проблемою"

Голова МЗС Словаччини Мирослав Влаховський розкритикував позицію угорського колеги Петера Сійярто щодо війни в Україні.

Відповідний допис Влаховський опублікував у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

Речник угорського уряду Золтан Ковач розмістив у Twitter відео, на якому Сійярто скаржився на підтримку України з боку Євросоюзу у війні з РФ. Угорський міністр заявляв, що ЄС нібито готується, що війна в Україні триватиме ще чотири роки.

"ЄС вважає, що війна в Україні триватиме ще чотири роки. Скільки людей загине за ці чотири роки? Скільки угорців загине за чотири роки? І скільки ще руйнувань буде створено за чотири роки, які потім комусь доведеться ліквідовувати", - заявив він.

Влаховський закликав угорського дипломата не судити про думку інших людей, не ммаючи уявлення про неї.

"Я не пригадую жодних дебатів, коли ми говорили, що війна триватиме 4 роки. Війна може припинитися завтра. ЄС не є проблемою, Росія є проблемою", - нагадав і Влаховський.

Читайте також: Угорщина не підтримує план ЄС щодо військової підтримки України на €20 млрд