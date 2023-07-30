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Чехію запросили на саміт у Саудівській Аравії щодо України

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Чехію запросили на саміт у Саудівській Аравії щодо України
На початку серпня у Саудівській Аравії планується проведення саміту, де представники майже 30 країн обговорюватимуть завершення війни в Україні. І Чехія отримала запрошення на цей саміт.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомив речник МЗС Чехії Деніел Дрейк.

За його словами, зараз вирішують, хто представлятиме Чехію на зустрічі.

"Я можу підтвердити, що Чеська Республіка отримала запрошення на саміт у Джидді, Саудівська Аравія, рівень представництва вирішується", – йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саудівська Аравія планує провести мирні переговори щодо України без участі РФ, - WSJ

Нагадаємо, Саудівська Аравія планує провести переговори щодо війни в Україні. При цьому в них не братиме участі Росія. Переговори відбудуться між західними країнами, Україною та ключовими країнами, що розвиваються, включно з Індією та Бразилією. Дипломати, які беруть участь в обговоренні, повідомили, що переговори щодо України відбудуться 5 і 6 серпня в Джидді. Туди прибудуть високопоставлені чиновники із 30 країн.

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Топ коментарі

  • U A 03b737e8
    саміт може подіяти якщо китай нагне ху.ла, все їнше бла-бла
  • Галина Боброва a5494c7d
    Стоит показать одной российской теннисистке ДУЛЮ
    И твой вес в международной политике
    Резко повышается
    Респект Чехии!
  • ZoV KobZona
    Так Дерьмак с Зелей устали от войны ещё до начала полномасштабной войны, поэтому они собирались посмотреть Ху#лу в шоколадный глаз в поисках там мира и договориться посереднине (по Днепру), чего на юге им почти удалось, если бы не ЗСУ.
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