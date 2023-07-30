ЗСУ своїми ударами порушили ворожу логістику та послабили оборону росіян, - The Times
Про це йдеться у матеріалі The Times, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
ЗСУ порушили логістику російської армії та ускладнили швидке переміщення військ на фронті. Як йдеться в матеріалі, така ситуація дає ЗСУ можливість піти на схід від Бахмута і повернути на південь до Донецька.
Крім того, тепер захисники України можуть просунутися на південь від Вугледара до Маріуполя або вийти до Токмаку, а потім до Мелітополя, щоб ізолювати Крим і всі війська.
Як йдеться в матеріалі, при останньому варіанті, Крим буде знаходитися в доступності для української артилерії і повітряних атак. А це означає, що навіть без захоплення півострова, українці могли б зробити Крим неможливим для перебування російських військових і цивільного населення. Це було б серйозним козирем.