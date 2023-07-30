Україна готова до опалювального сезону на 60% - Шмигаль

Україна продовжує готувати енергосистему до опалювального сезону. Наразі прогрес - 60%.

Про це під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Стан підготовки до опалювального сезону зараз 60%", - зазначив Шмигаль.

Шмигаль розповів, що наразі вже відремонтовані 4 атомні енергоблоки, 9 енергоблоків теплових електростанцій, 6 гідроагрегатів. До початку опалювального сезону Міненерго поставлено чітке завдання - повернути в енергосистему 1,7 ГВт потужностей, додав він.

"Накопичуємо енергоресурси. Газ у сховищах 11,7 млрд м куб газу, це 80% від запланованих обсягів. На складах маємо 1,5 млн тон вугілля із запланованих 1,8 млн тон", - запевнив Шмигаль.

Також читайте: Парламенту та уряду потрібно терміново вирішити ряд проблем для стабільного проходження опалювального сезону, - АМУ

Він зазначив, що від початку року в Україні відремонтували 14, 5 тис. км повітряних ліній, відновили понад 60% пошкоджених теплоелектростанцій, ТЕЦ, котелень.

Шмигаль зауважив, що наразі триває закупівля комунальної техніки для 12 регіонів, які цього потребують, на 50 млн грн, залучаються кошти міжнародних партнерів.

"Єдність на всіх рівнях – це запорука нашої сили і стійкості, можливість подолання всіх проблем і викликів", - переконаний Шмигаль.

Читайте: Україна враховує загрозу ракетних атак у підготовці до наступного опалювального сезону, - Галущенко