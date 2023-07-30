"В Україні справжній бум виробництва дронів", - Резніков
Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"В Україні справжній бум виробництва дронів. Завдяки нашій політиці Україна здатна самостійно забезпечити себе бронежилетами, шоломами, формою, взуттям тощо", - заявив він.
Резніков розповів, що минулого року з ініціативи Міноборони уряд спростив процедури для розробників та виробників озброєння та військової техніки. Тепер замість двох років процедура введення в експлуатацію виробів сягає лічених тижнів разом з укладанням державних контрактів.
Крім того, він зазначив, що нещодавно в Україні врегулювали питання прибутків для українських постачальників сектора оборони і тепер у них однакові права з іноземцями.