"В Україні справжній бум виробництва дронів", - Резніков

В Україні значно зросли темпи та обсяги виробництва власного озброєння та спорядження, зокрема БПЛА.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"В Україні справжній бум виробництва дронів. Завдяки нашій політиці Україна здатна самостійно забезпечити себе бронежилетами, шоломами, формою, взуттям тощо", - заявив він.

Резніков розповів, що минулого року з ініціативи Міноборони уряд спростив процедури для розробників та виробників озброєння та військової техніки. Тепер замість двох років процедура введення в експлуатацію виробів сягає лічених тижнів разом з укладанням державних контрактів.

Крім того, він зазначив, що нещодавно в Україні врегулювали питання прибутків для українських постачальників сектора оборони і тепер у них однакові права з іноземцями.

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