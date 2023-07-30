За 2022 рік Франція надала Україні озброєння на 640 мільйонів євро, - Міноборони Франції

Україна за 2022 рік отримала від Франції озброєння та спорядження на 640 мільйонів євро. Додатково Україна зробила замовлення на 118,6 млн євро на французьку зброю.

Про це ідеться у звіті Міноборони Франції, який наводить La Tribune, повідомляє Цензор.НЕТ.

У звіті йде мова про передачу бронетехніки та боєприпасів. До цього списку включено:

60 броньованих машин VAB;

24 артилерійські установки калібру 155-мм (CAESAR та TFR-1);

10 одиниць 120-мм мінометів RT-120;

дві "артилерійські пускові установки" та 118 ракет невідомого призначення (можливо, йдеться про РСЗВ LRU - аналог американської М270).

34 кулемети калібру 7,62-мм;

562 кулемети калібру 12,7-мм;

704 ПТРК (ймовірно, MILAN) та ракети для них.

"Поставки зброї в Україну... матеріалізують якісно та кількісно ​​зусилля Франції та її партнерів із допомоги державі, яка зазнала нападу, захистити себе законно, відповідно до статті 51 Статуту ООН", – розповів міністр оборони Себастьєн Лекорню, додавши, що допомога надходить, в основному, із запасів французької армії.

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Додатково Україна розмістила замовлення на 118,6 млн євро на французьку зброю. Уряд Франції для підтримки України створив міжнародний фонд розміром 200 мільйонів євро, який полегшує та прискорює оснащення українських військ безпосередньо французьким озброєнням.