Кім: Наразі не плануємо приступати до розмінування портів Миколаєва

В планах наразі немає розмінування акваторії портів Миколаєва, адже місто не залучене до "зернової угоди".

Про це заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми не плануємо зараз приступати до розмінування портів, хоча це питання важливе, і ми над ним працюємо. Обласна військова адміністрація з Військово-морськими силами обговорили цю проблему, визначилися, які потрібні інструменти для того, щоб розміновувати акваторії. Але це питання наразі не на часі", - заявив він.

За словами голови ОВА, наразі не йдеться про розмінування через те що, зараз Миколаївська область не долучена до "зернової угоди".

Крім того, російські окупанти, за словами Кіма, знаходяться на Кінбурнській косі за 4 км від міста Очакова. Тому мало не щодня обстрілює Очаківську та Куцурубську громади. Отож братися за розмінування портів зараз недоречно.

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