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Важливий заклик, - Зеленський про ініціативу Папи Римського відновити зернову ініціативу

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Важливий заклик, - Зеленський про ініціативу Папи Римського відновити зернову ініціативу
Президент України Володимир Зеленський відреагував на заклик Папи Римського Франциска до Росії щодо продовження зернової угоди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у твіттері.

"Важливий заклик Папи Франциска до Москви – відновити Чорноморську зернову ініціативу. Реакція світових духовних лідерів на російський ракетний терор і знищення української аграрної продукції є вкрай важливою, щоб убезпечити від продовольчої кризи весь світ, і особливо народи Африки й Азії, які найбільше потерпають від загрози голоду", – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що "Україна є та буде гарантом продовольчої безпеки світу".

"Головне зараз – зупинити російський терор і повністю реалізувати формулу миру", – зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Папа Римський Франциск звернувся до "братів, до влади РФ" із закликом повернутися до Чорноморської ініціативи

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Топ коментарі

  • Darnytsya Kyiv c641822a
    Щодо українців цьому прокацапському папі глибоко пох…
    Усіма думками він у кацапських грошах
  • Магирус
    А что, так можно было?

    Зато в статье и в словах папы ни слова про то, что гибнут украинцы
  • Олексій Гедз afc45b03
    Папа, як і зелений вилупок, далекий від того про що базікає. Для них головне процес, а не доцільність і результат.
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