Важливий заклик, - Зеленський про ініціативу Папи Римського відновити зернову ініціативу
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Президент України Володимир Зеленський відреагував на заклик Папи Римського Франциска до Росії щодо продовження зернової угоди.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у твіттері.
"Важливий заклик Папи Франциска до Москви – відновити Чорноморську зернову ініціативу. Реакція світових духовних лідерів на російський ракетний терор і знищення української аграрної продукції є вкрай важливою, щоб убезпечити від продовольчої кризи весь світ, і особливо народи Африки й Азії, які найбільше потерпають від загрози голоду", – зазначив Зеленський.
Президент наголосив, що "Україна є та буде гарантом продовольчої безпеки світу".
"Головне зараз – зупинити російський терор і повністю реалізувати формулу миру", – зазначив він.