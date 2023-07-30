Удар по Чонгарському мосту підриває логістичні можливості ворога, - ОК "Південь"

Через порушену після удару по Чонгарському мосту логістику, ворог змушений перекидати резерви на передову, щоб стримати ЗСУ.

Про це розповіла керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти".

"Удар українських військових по Чонгарському мосту – це елемент протидії, тобто знищення потужності ворога на логістичному фронті. ЗСУ потрібно ліквідувати можливості РФ підтягувати резерви, поповнювати боєприпаси, озброєння та військову техніку", - заявила вона.

Вона також розповіла про обстановку на фронті.

"На напрямку Херсонщини, Антонівський міст, Бериславщина, Кізомис ворог намагається підтримувати рівень обстрілів на високій позначці. Коли вони відчули, що снарядний голод завдає жирного мінусу, то перетягнули резерви з Запорізького напрямку для посилення обстрілів тут", - зазначила Гуменюк.

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Водночас ворог залучає тактичну авіацію, і продовжує бомбардувати вже зруйнований зерновий термінал у Козацькому на Бериславському напрямку. "Це тисне на загальне розуміння майбутньої участі України в зерновій угоді, тому що сьогоднішня нічна атака Shahed по агропідприємствах Херсонщини та півдня Дніпропетровщини – це також ознака, що відродження аграрного регіону ворог намагається придушити", - наголосила Гуменюк.

Нагадаємо, 29 липня ЗСУ завдали ударів по Чонгарському мосту.