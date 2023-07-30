Створена петиція про посмертне присвоєння звання Герой України молодшому сержанту Олексію Бєлікову

На офіційному сайті Президента України зареєстрована петиція про присвоєння звання Герой України молодшому сержанту 54 ОМБр Олексію Бєлікову.

Як інформує Цензор.НЕТ, петиція розміщена на офіційному сайті Глави держави.

У тексті петиції зазначається: "Прошу ВАС розглянути петицію про присвоєння почесного звання Герой України( посмертно) молодшому сержанту Бєлікову Олексію Олександровичу 12.12.1987 р.н. , бійцю 54 ОМБР, який загинув під час виконання бойового завдання 10 червня 2023 року в Бахмутському районі Донецької області.

Війна для Олексія почалась в 2014 році в складі 40-го батальону "Кривбас". Пройшов пекло Іловайського та Дебальцевського котлів, був поранений. Починаючи з 2018 року виконував бойові завдання на території Луганської та Донецької областей. На початку повномасштабного вторгнення знову отримав поранення, але повністю не відновившись, повернувся до побратимів. Ніколи не відмовлявся від виконання завдань. Завжди йшов попереду, кожний раз ризикуючи життям. Дуже досвідчений і кваліфікований боєць. Принципова та надійна людина. Олексій,не шкодуючи собою заради перемоги у боротьбі за свободу України і до останнього подиху, залишився вірним присязі України і українському народу .

За мужність, відданість Україні Бєліков Олексій Олександрович заслуговує на державну нагороду - Герой України (посмертно).

Давайте віддамо шану Олексію і підтримаємо петицію щодо отримання цього почесного звання".

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