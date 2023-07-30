У Сумах завершили розбір завалів після ракетної атаки РФ, повністю зруйновано чотири поверхи училища, - Зеленський. ФОТОрепортаж

У Сумах рятувальники завершили розбір завалів після ракетної атаки російських окупаційних військ, повністю зруйновано чотири поверхи училища.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Уже тільки надвечір завершився розбір завалів у Сумах на місці влучання російської ракети. Повністю зруйновано навчальний корпус училища: чотири поверхи просто знесло ракетою. Пошкоджено гуртожитки, будинки, навіть будівлі церкви та недільної школи", - написав він.

Російські нелюди щодня додають світові аргументів, що тільки поразка Росії та чіткі гарантії безпеки для України здатні убезпечити життя від цього терору.

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За словами президента, у рятувальній операції та розбиранні завалів у Сумах було задіяно 285 осіб.

"Я дякую кожному і кожній, дякую за вашу сумлінність і відданість Україні!", - наголосив він.

Президент відзначив окремих рятувальників: "Особливо відзначу молодшого сержанта Андрія Горового, сержанта Максима Власова, старшого прапорщика Сергія Гордієнка, капітана Сергія Трофімова та підполковника Віталія Федоренка. Дякую, хлопці! Кожне врятоване життя – це програш Росії, і маємо робити все можливе, щоб держава-терорист лише програвала".

Як повідомлялося, в ніч на неділю російські окупанти завдали ракетного удару по навчальному закладу в Сумах. Раніше було відомо про одного загиблого та 17 поранених. Кількість загиблих збільшилася до двох осіб, постраждалих - 20, із них трьох госпіталізовано.

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