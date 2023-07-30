Вагнерівці можуть атакувати Польщу "з метою тестування НАТО", - віцеспікер Сенату Польщі Камінський

Бойовики з ПВК "Вагнер" можуть спробувати увійти на територію Польщі, щоб перевірити, якою буде реакція НАТО.

Таку думку в ефірі телемарафону висловив віцемаршалок (віцеспікер. - Ред.) Сенату Польщі Міхал Камінський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Ми дуже серйозно сприймаємо цю загрозу, пов’язану з присутністю ПВК "Вагнер" поблизу польського кордону у Білорусі. Ми відреагували вже збільшенням кількості наших військових на східному та північно-східному кордоні. Це у тому ж таки Сувальському коридорі. Це такий делікатний момент в географії НАТО — Сувальський коридор", - розповів він.

За словами Камінського, влада Польщі не виключає того, що "вагнерівці" можуть спробувати зайти у Польщу з "метою тестування НАТО".

"Ніхто в Польщі не виключає, щоб з метою, так би мовити, тестування НАТО, тестувати солідарність Альянсу з Польщею, зі східною Європою, вони можуть спробувати зайти в Польщу. Швидше за все це буде начебто терористична операція ПВК "Вагнер", ніж повномасштабне вторгнення, як у випадку з Україною", - каже Камінський.

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Він впевнений, що на агресію від власного імені Росія не наважиться, бо це означатиме війну з НАТО.

"А будь-які провокації, які будуть скоювати "вагенрівці" - можливі. Але хочу нагадати, у нас в Польщі вже перебувають американські солдати та офіцери. Президент Білорусі Лукашенко (самопроголошений президент Олександр Лукашенко. - Ред.) натякнув про Жешув, що вони начебто хотіли туди зайти. Нехай заходять. Вони там зустрінуть не тільки польську, але й американську оборону. Одне питання, хто платитиме за їхні домовини, в яких ми відправлятимемо їх назад в Росію?", - резюмував Камінський.

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Нагадаємо, прем'єр Польщі Матеуш Моравецький повідомляв, що близько 100 вагнерівців вирушили до польсько-білоруського кордону, де, ймовірно, готуються до провокації.