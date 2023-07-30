Новини

Вагнерівці можуть атакувати Польщу "з метою тестування НАТО", - віцеспікер Сенату Польщі Камінський

8 890101
Вагнерівці можуть атакувати Польщу "з метою тестування НАТО", - віцеспікер Сенату Польщі Камінський
Бойовики з ПВК "Вагнер" можуть спробувати увійти на територію Польщі, щоб перевірити, якою буде реакція НАТО.

Таку думку в ефірі телемарафону висловив віцемаршалок (віцеспікер. - Ред.) Сенату Польщі Міхал Камінський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне

"Ми дуже серйозно сприймаємо цю загрозу, пов’язану з присутністю ПВК "Вагнер" поблизу польського кордону у Білорусі. Ми відреагували вже збільшенням кількості наших військових на східному та північно-східному кордоні. Це у тому ж таки Сувальському коридорі. Це такий делікатний момент в географії НАТО — Сувальський коридор", - розповів він.

За словами Камінського, влада Польщі не виключає того, що "вагнерівці" можуть спробувати зайти у Польщу з "метою тестування НАТО".

"Ніхто в Польщі не виключає, щоб з метою, так би мовити, тестування НАТО, тестувати солідарність Альянсу з Польщею, зі східною Європою, вони можуть спробувати зайти в Польщу. Швидше за все це буде начебто терористична операція ПВК "Вагнер", ніж повномасштабне вторгнення, як у випадку з Україною", - каже Камінський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща майже вдвічі збільшить свою армію, - віце-прем’єр Качинський

Він впевнений, що на агресію від власного імені Росія не наважиться, бо це означатиме війну з НАТО.

"А будь-які провокації, які будуть скоювати "вагенрівці" - можливі. Але хочу нагадати, у нас в Польщі вже перебувають американські солдати та офіцери. Президент Білорусі Лукашенко (самопроголошений президент Олександр Лукашенко. - Ред.) натякнув про Жешув, що вони начебто хотіли туди зайти. Нехай заходять. Вони там зустрінуть не тільки польську, але й американську оборону. Одне питання, хто платитиме за їхні домовини, в яких ми відправлятимемо їх назад в Росію?", - резюмував Камінський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо будуть серйозні інциденти за участю "вагнерівців", ми введемо повну ізоляцію Білорусі, - голова МВС Польщі Камінський

Нагадаємо, прем'єр Польщі Матеуш Моравецький повідомляв, що близько 100 вагнерівців вирушили до польсько-білоруського кордону, де, ймовірно, готуються до провокації. 

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Al-Goritm Ain-Moment
    Хотілося б, але не вірю я в це. Самих вагнерівців, якщо вони туди полізуть, звісно, знищать. А от кацапії і ***** нічого не буде. ***** заявить, що росія тут ні при чому, ви ж, мовляв, бачили - вагнерівці мене не слухають, навіть переворот хотіли зробити, отже, "похід у Польщу" - це їх власна ініціатива. І НАТО з радістю з цим погодиться, "щоб не було ескалації".
  • 18c49ed2
    В Сирии они уже натестировались. По полной. Хотят повторить "нас там нет"?
  • George Highbaud
    Що ЩЕ має зробити лукашенко, щоб "колективний Захід" (NATO, ЄС) перестав вважати його легітимним президентом тієї нещасної країни?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини