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Ті ВПО, які виїхали за кордон та протягом 30 днів не поверталися до країни, не отримають виплат, - Верещук

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Ті ВПО, які виїхали за кордон та протягом 30 днів не поверталися до країни, не отримають виплат, - Верещук
Не буде продовжено виплати тим внутрішньо переміщеним особам, які виїхали за кордон та не поверталися до України 30 днів, а також тим, хто повернувся до своїх домівок.

Про це повідомила віцепрем'єрка та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне

"Виплати не будуть продовжені тим, хто виїхав за кордон і більше 30 днів проживає там. Виплати не будуть продовжені тим, хто повернувся на своє місце проживання і не є внутрішньо переміщеною особою за визначенням. Всім решта виплати будуть продовжені до січня 2024 року включно", - зазначила вона. 

Також читайте: Мінреінтеграції обіцяє погасити заборгованість по виплатах ВПО найближчим часом

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Цікаво а ті дупатати що на закордонних округа працють в потє ліца-оримують заробітну платню чи нє???
  • Snart
    Ні, потужно буде відразу громадянства лишати, а то повернуться з закордону будуть компенсації вимагати, будинки їм відбудувати, робочі місця їм створюй, на виборах хз як проголосують після їх здачі ворогу за три дні, і т.д. Х
  • Наталия Гончар
    ЦЕ САБОТАЖ ! разпальцовка у твіті перед самітом НАТО - саботаж! Невигнання Татрова та Єрмака - саботаж! Верещущчки-Безуглі -САБОТАЖ! МАРОДЕР МІНІСТР ОБОРОНИ -САБОТАЖ!Вигнання Пристайка- САБОТАЖ! НЕПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНІВ необхідніх для вступу до ЄС та НАТО - САБОТАЖ! НЕДОПУСК КРИВОНОСА Й ІНШИХ ГЕРОЇВ ГЕНЕРАЛІВ ДО ЗАХИСТУБАТЬКВЩИНИ- САБОТАЖ! ГНОЇННЯ У ТЮРМІ ЧЕРВІНСЬКОГО - САБОТАЖ! ЗАХВАЧЕНИЙІНФОРМАЦІНИЙ ПРОСТІР - САБОТАЖ! НЕВИПУСК ДРОНІВ - САБОТАЖ! ГОЛОСУВАННЯ СЛУГ З ОПЗЖ- САБОТАЖ ! ЗАХОВАНИЙ ВІД ПРАВОСУДДЯ БЄНЯ - САБОТАЖ! ПОЛЬОТІ З ДОГОВОРНЯКАМИ АРАХАМІЇ ДО ФІРТАША- САБОТАЖ! АРАЗАМІЯ В СУДІ ЗАХИЩАЄ АБРАМОВИЧА - САБОТАЖ! ВІДСТОРОНЕНИЙ ЛЕРОС ВІД ЗАСІДАНЬ ВП- САБОТАЖ! НЕЗАКРИТІ СПРАВИ ФЕДИНИ ТА ЗВІРОБІЙ ТА ТАНІ ЧОРНООЛ- САБОТАЖ! можна продовжквати- можехто сь це зробить за мене , більш обізнаний- НАЗИВАЄМ РЕЧІ СВОЇМИ ІМЕНАМИ
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