Через великі втрати окупантів у Сватовому переповнений морг, в місті відчутний нестерпний трупний запах, - Генштаб
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Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про значні втрати окупантів, через що у місті Сватовому переповнений морг.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "На тлі успішних бойових дій Сил оборони України, значно збільшилась кількість втрат в підрозділах російських окупаційних військ, які фізично не встигають вивозити загиблих з місцевих моргів.
Зокрема, в місті Сватове Луганської області, територія міського моргу переповнена тілами загиблих росіян. Їх вже майже тиждень окупанти не вивозять. Через це в місті відчутний нестерпний трупний запах".