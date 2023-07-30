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Через великі втрати окупантів у Сватовому переповнений морг, в місті відчутний нестерпний трупний запах, - Генштаб

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Через великі втрати окупантів у Сватовому переповнений морг, в місті відчутний нестерпний трупний запах, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив  інформацію про значні втрати окупантів, через що у місті Сватовому переповнений морг.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "На тлі успішних бойових дій Сил оборони України, значно збільшилась кількість втрат в підрозділах російських окупаційних військ, які фізично не встигають вивозити загиблих з місцевих моргів.

Зокрема, в місті Сватове Луганської області, територія міського моргу переповнена тілами загиблих росіян. Їх вже майже тиждень окупанти не вивозять. Через це в місті відчутний нестерпний трупний запах".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни зазнають великих втрат. В окупованому Бердянську закрили для відвідування територію моргу, куди прибувають санітарні автомобілі, - Генштаб

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Топ коментарі

  • Николай Николаевич b96f438b
    Так пахнєт мір. Русскій.
  • Магирус
    Привезите туда Михалкова или Бондарчука - пусть снимут фильм про "атєчєствєнную вайну" - на реквизите и гонорарах актёрам сэкономят
  • Trevo Trow
    Налізла свинота москальська без запрошення і смердить.
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