За добу ворог 32 рази обстріляв Сумщину, є поранений
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сумська ОВА.
"Протягом дня було здійснено 32 ворожих обстріли. Зафіксовано 169 вибухів. Обстріляно 22 населені пункти у 7 територіальних громадах: Краснопільській, Білопільській, Юнаківській, Есманській, Зноб-Новгородській, Середино-Будській, Великописарівській", - ідеться в повідомленні.
Краснопільську громаду росіяни обстріляли з мінометів (30 вибухів), САУ (27 вибухів) та артилерії (п’ять вибухів). Поранено цивільну особу. Також пошкоджено три приватні житлові будинки та СТО, на території якої – трактор і трансформатор.
По Білопільській громаді ворог з міномета випустив 15 мін.
Юнаківська громада зазнала обстрілу із САУ (вісім вибухів).
На територію Есманської громади росіяни скинули з безпілотника два вибухові заряди ВОГ, а також обстріляли з міномета (40 вибухів).
Під вогнем ворожих мінометів перебувала і Зноб-Новгородська громада, тут зафіксовано п’ять вибухів.
Середино-Будська громада зазнала обстрілу зі ствольної артилерії (вісім вибухів) та мінометів (10 вибухів). Окрім того, ворожий дрон скинув один заряд ВОГ. Пошкоджено водонапірну вежу.
У Великописарівській громаді зафіксовано обстріли з артилерії (чотири вибухи), міномета (12 вибухів), а також скидання з ворожого БПЛА вибухового заряду ВОГ.
Нагадаємо, протягом 29 липня ворог здійснив 25 обстрілів. Зафіксовано 122 вибухи.