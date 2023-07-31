Протягом 30 липня авіація та реактивна артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження окупантів, 8 артилерійських засобів,2 станції РЕБ, ЗРК, - Генштаб
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Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по російським окупантам 30 липня 2023 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Авіація сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Також нашими захисниками було знищено 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили зенітно-ракетний комплекс противника, 8 артилерійських засобів на вогневих позиціях,
2 станції радіоелектронної боротьби, а також 2 райони зосередження особового складу окупантів".