Білоруські силовики доправляють до кордону мігрантів та обладнання для перетину загороджень, - представник польського уряду Жарин

Білоруські силовики доправляють до кордону з Польщею не лише мігрантів із третіх країн, а й обладнання для перетину загороджень.

Про це повідомив урядовий уповноважений з питань безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На кордоні з Білоруссю все ще небезпечно. На польські патрулі нападають агресивно налаштовані іноземці. Кожен день офіцери та солдати зазнають агресії", - написав Жарин у Твіттері.

За його словами, білоруські служби доправляють до кордону з Польщею не тільки мігрантів, а й "обладнання для перетину кордону (драбини, різальні інструменти) та нападу на поляків (каміння, цегла, бруківка)".

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"Гібридна операція з використанням мігрантів триває. На Польщу триває атака, ці дії є частиною російського плану дестабілізації Європи, зокрема східного флангу НАТО", - зазначив урядовий уповноважений.

Він також навів дані прикордонної служби про те, що в суботу з Білорусі до Польщі намагався нелегально потрапити 91 іноземець. Серед них - громадяни Індії, Непалу, Ірану, Ліберії та Сомалі.

Загалом, уточнює Польське радіо, від початку року прикордонники РП зафіксували понад 16 тисяч спроб незаконного перетину кордону з боку Білорусі.

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