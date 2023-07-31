Бунт Пригожина і заява Путіна про фінансування ПВК "Вагнер" державою завадили Великій Британії оголосити компанію терористичною організацією, - The Times

Червневий заколот ПВК "Вагнер" і заява президента Путіна про те, що компанія повністю фінансувалася російською державою, завадили планам уряду Великої Британії оголосити "Вагнер" терористичною організацією.

Про це пише The Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

До всіх цих подій було цілком очевидно, що ПВК "Вагнер" діє в інтересах російської держави, але формально компанія все ж могла вважатися "приватною армією".

"Тепер внести "Вагнер" у чорний список означало б заборонити російську урядову організацію, що було вкрай незвичайно і призвело б до ряду дипломатичних і правових ускладнень", - кажуть виданню джерела в уряді.

Проте, міністерка внутрішніх справ Суелла Браверман і заступник міністра з питань безпеки Том Тугендхат мають "твердий намір" все-таки знайти спосіб заборонити ПВК.

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Якщо їм це вдасться, то приналежність до компанії, відвідування її заходів, агітація на її користь або носіння її емблеми на публіці стануть кримінальними діяннями. Крім того, супутні фінансові санкції позбавлять Євгєнія Пригожина та інших представників ПВК "Вагнер" можливості переслідувати журналістів та громадських діячів, подаючи на них позови до британського суду, як вони робили це раніше, оскільки "вагнерівці" просто не зможуть оплачувати послуги британських юристів.