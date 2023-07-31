31 липня у Сумах оголошено Днем жалоби

У Сумській громаді 31 липня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок ракетної атаки 29 липня.

Про це повідомив міський голова Сум Олександр Лисенко, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, внаслідок обстрілу загинуло 2 особи, 20 – поранених, з них 3 – на стаціонарному лікуванні", - йдеться в повідомленні.

13 постраждалих наразі поселили в гуртожитку. Вони забезпечені всім необхідним: харчуванням, продуктами, засобами гігієни. Також постраждалі отримають фінансову допомогу від благодійної організації.

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"Завтра в громаді оголошено день жалоби за загиблими 29 липня", - зазначив міський голова.

Нагадаємо, 29 липня російська армія завдала ракетного удару по закладу освіти у Сумах.