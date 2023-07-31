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Минулої доби ворог здійснив 68 обстрілів Херсонської області, 5 людей дістали поранення

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Минулої доби ворог здійснив 68 обстрілів Херсонської області, 5 людей дістали поранення
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та споруди заводу і підприємства у Херсоні.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу противник здійснив 68 обстрілів, випустивши 358 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків та БПЛА.
По місту Херсон ворог випустив 36 снарядів", - йдеться в повідомленні.

Через російську агресію 5 людей дістали поранення.

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