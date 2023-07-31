Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 246 190 осіб (+490 за добу), 4211 танків, 4816 артсистем, 8188 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України станом на 31 липня Сили оборони знищили близько 246 190 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.07.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 246190 (+490) осіб ліквідовано,
танків - 4211 (+6) од,
бойових броньованих машин - 8188 (+10) од,
артилерійських систем - 4816 (+21) од,
РСЗВ - 699 (+1) од,
засоби ППО - 460 (+1) од,
літаків - 315 (+0) од,
гелікоптерів - 311 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4017 (+6),
крилаті ракети - 1347 (+0),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 7292 (+17) од,
спеціальна техніка - 715 (+4).
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.