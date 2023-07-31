Двічі за добу ворог обстріляв Куцурубську громаду Миколаївської області, жінка зазнала поранення

Російські окупанти двічі обстріляли Куцурубську громаду Миколаївської області, поранено жінку

Про це повідомив голова Миколаївської області Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора, 30 липня, о 10:52 та 16:25 ворог завдавав артилерійських обстрілів по території Куцурубської громади. Внаслідок вечірнього обстрілу зазнала поранень 84-річна жінка. Пошкоджено житловий будинок та сільгосптехніку", - йдеться в повідомленні.

В інших районах області доба минула без обстрілів.

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