Противник збирає розвіддані та може готуватися до потужних атак, - ОК "Південь"

Ворог збирає розвідувальні дані і може готуватися до подальших потужних атак на територію України. Про це свідчить активність авіації противника.

Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Активність тактичної ворожої авіації на південно-східному напрямку була потужною. І це говорить про те, що ворог і збирає розвідувальні дані, і може готуватися до потужних атак на майбутнє, оскільки ми спостерігаємо, що ворог і стратегічну авіацію починає підтягувати, і готуватись до певних маневрів", - розповіла вона.

Крім того, за словами Гуменюк, попри те, що ворог не вивів у море ракетоносії, але в пунктах базування "вони абсолютно готові" і вивести їх РФ може протягом години.

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"Коли немає ракетоносіїв на бойовому чергуванні у Чорному морі - ми не маємо рівень небезпеки високий. Тому що є практика, що окупанти б’ють з бухт. Хоча це дуже небезпечно і для самого ракетоносія, і для тих кораблів, що перебувають поруч. Але таку практику вони застосовують", - наголосила Гуменюк.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у ніч на 31 липня ворог завдав ракетних обстрілів по Новобаварському району міста Харкова. На місці влучання здійнялася масштабна пожежа.