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Противник збирає розвіддані та може готуватися до потужних атак, - ОК "Південь"

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Противник збирає розвіддані та може готуватися до потужних атак, - ОК "Південь"
Ворог збирає розвідувальні дані і може готуватися до подальших потужних атак на територію України. Про це свідчить активність авіації противника.

Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Активність тактичної ворожої авіації на південно-східному напрямку була потужною. І це говорить про те, що ворог і збирає розвідувальні дані, і може готуватися до потужних атак на майбутнє, оскільки ми спостерігаємо, що ворог і стратегічну авіацію починає підтягувати, і готуватись до певних маневрів", - розповіла вона.

Крім того, за словами Гуменюк, попри те, що ворог не вивів у море ракетоносії, але в пунктах базування "вони абсолютно готові" і вивести їх РФ може протягом години.

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"Коли немає ракетоносіїв на бойовому чергуванні у Чорному морі - ми не маємо рівень небезпеки високий. Тому що є практика, що окупанти б’ють з бухт. Хоча це дуже небезпечно і для самого ракетоносія, і для тих кораблів, що перебувають поруч. Але таку практику вони застосовують", - наголосила Гуменюк.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у ніч на 31 липня ворог завдав ракетних обстрілів по Новобаварському району міста Харкова. На місці влучання здійнялася масштабна пожежа.

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Топ коментарі

  • Николай 6be44be7
    Новина ні про що.
  • Vika Lysenko
    Почему не бьете по этим «носиям «, а на Москву бесполезно распыляетесь ? Всю зиму рассказывали про мощнейший контрнаступ , языки чесали , давая , тем временем ТЕРРОРИСТАМ РАШИСТСКИМ ЗАКРЕПЛЯТЬСЯ ! Астрадамус-Буданов , опять выдал про « купание в Крыму»
  • Огусто
    "Ты вся упакована, вся нашпигована

    В общем ты вся очарована, околдована
    Я нашей встрече рад и знаю весь расклад
    Только один пустяк: что-то с тобой не так

    Несмотря на милое личико, алкоголичка, алкоголичка
    Счастье прогорает как спичка, алкоголичка, алкоголичка
    Несмотря на милое личико, алкоголичка, алкоголичка
    Всё, перевернулась страничка, пока-пока, алкоголичка"
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