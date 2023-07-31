Сили оборони стримують противника на Куп’янсько-Лиманському напрямку. За тиждень звільнено 2 кв.км біля Бахмуту та 12,6 кв.км на Півдні, - Міноборони

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої.

Про це повідомила у телеграм-каналі заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, протягом минулого тижня на цих напрямках між нашими та ворожими військами відбулось понад 170 боїв.

"На Куп’янському напрямку противник штурмував та здійснював пошук слабких місць в нашій обороні.

Активно намагався наступати в районах південніше Новоселівського з метою витіснення наших підрозділів за бар’єрний рубіж річки Оскіл. Але безуспішно. Наші сили оборони потужно стримують ворожі війська", - інформує Маляр.

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На Лиманському напрямку противник також намагався наступати вів дії з метою витіснення наших військ в районі Серебрянського лісу.

"Всі дії ворога безсуспішні", - уточнила чиновниця.

▪️На Бахмутському напрямку ворог протягом тижня всіма силами намагався зупинити наш наступ, але наші оборонці поступово просувались.

Звільнена площа на Бахмутському напрямку загалом складає 37 кв.км.

За тиждень звільнено 2 кв.км.

"На Авдіївському, Мар’їнському напрямках противник зосереджував основні зусилля на веденні наступальних дій з метою встановлення повного контролю над населеним пунктом Мар’їнка та оточення населеного пункту Авдіївка - успіху не мав", - пише Маляр.

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Вона також нагадує, що під щільним вогнем авіації та артилерії Сили оборони України звільнили населений пункт Старомайорське Донецької області.

"На Півдні Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. На напрямку Мала Токмачка, Роботине Запорізької області мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - йдеться у повідомленні

Звільнена площа складає 204,7 кВ. Км.

Збільшено за тиждень на 12,6 кВ.Км.

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На вказаних територіях тривають заходи з розмінування місцевості.

Нагадаємо, ЗСУ звільнили Старомайорське 27 липня.