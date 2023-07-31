Ситуація зайшла "в глухий кут". Покласти край війні в Україні може "політичний вибір", - міністр оборони Італії Крозетто

Український контрнаступ наштовхнувся на різні труднощі, а ситуація на фронті нині "зайшла в глухий кут". Не виключена необхідність політичного вибору для закінчення конфлікту.

Про це міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив в інтерв’ю Corriere della Sera, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"На жаль ніхто не знає, коли це закінчиться. Сьогоднішня ситуація зайшла в глухий кут, що змушує нас думати про довгі, якщо не дуже довгі часи. І я, звичайно, кажу це не із задоволенням. Український контрнаступ, як дехто з нас припускав, наштовхнувся на різні труднощі. Російські окопи ускладнюють наступальні дії. Тому це може бути політичний вибір, який визначає кінець конфлікту", - стверджує він.

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Раніше повідомлялося, що Сили оборони стримують противника на Куп’янсько-Лиманському напрямку. За тиждень звільнено 2 кв.км біля Бахмуту та 12,6 кв.км на Півдні.