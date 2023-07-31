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Ситуація зайшла "в глухий кут". Покласти край війні в Україні може "політичний вибір", - міністр оборони Італії Крозетто

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Ситуація зайшла "в глухий кут". Покласти край війні в Україні може "політичний вибір", - міністр оборони Італії Крозетто
Український контрнаступ наштовхнувся на різні труднощі, а ситуація на фронті нині "зайшла в глухий кут". Не виключена необхідність політичного вибору для закінчення конфлікту.

Про це міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив в інтерв’ю Corriere della Sera, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"На жаль ніхто не знає, коли це закінчиться. Сьогоднішня ситуація зайшла в глухий кут, що змушує нас думати про довгі, якщо не дуже довгі часи. І я, звичайно, кажу це не із задоволенням. Український контрнаступ, як дехто з нас припускав, наштовхнувся на різні труднощі. Російські окопи ускладнюють наступальні дії. Тому це може бути політичний вибір, який визначає кінець конфлікту", - стверджує він.

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Раніше повідомлялося, що Сили оборони стримують противника на Куп’янсько-Лиманському напрямку. За тиждень звільнено 2 кв.км біля Бахмуту та 12,6 кв.км на Півдні.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
    Я ж і кажу, що хремль знайшов нову зачипку і пррсувае новий нарратив « зайшла в глухий кут, ЦЕ ВІЙНА НА ВИСНАЖЕННЯ»
    а деякі українські политологи цей нарратив просувають , щоб внести розлад в українське суспільство і паніку . А ще е і корисні ідіоти , що цеповторюють

    нехай італійці віддадуть Сардинію кацапам , а французи Ніццу . А Крим - це Україна і його треба повернути ‼️
  • Oleksa Tomakh
    А не пішов би ти найух , бидло??!
  • Валентин Коваль 2a613f18
    Даваите зброю і не вимахуитесь --- клозети
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