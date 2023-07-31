За добу росіяни завдали 78 ударів по 20 населених пунктів Запорізької області

Минулої доби окупанти обстрілювали прифронтові села та міста Запорізької області з артилерії та РСЗВ, атакували з БПЛА Гуляйполе та завдали авіаційного удару по Оріхову.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

"Військові РФ здійснили 67 артилерійських обстрілів по території Залізничного, Новоандріївки, Новодарівки, Малинівки, Кам'янського, Степового, П'ятихаток та інших прифронтових сіл. Крім цього, поцілили з РСЗВ по Малих Щербаках, Левадному та Темирівці, атакували з БПЛА Гуляйполе та Ольгівське, а також завдали авіаційного удару по Оріхову", - йдеться в повідомленні.

В результаті ворожих обстрілів госпіталізовано пораненого 48-річного жителя Малої Токмачки.

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