Кабмін виділив 10 млрд гривень на відновлення енергетики до початку опалювального сезону, - Шмигаль

Також на відновлення енергетики країни надається допомога від США у розмірі 897 млн доларів та від Європейського Фонду - на 166 млн євро.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час засідання Конгресу місцевих і регіональних влад при Президентові України, який відбувся в Івано-Франківську під головуванням Глави держави Володимира Зеленського, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Для відновлення, ремонтів та захисту об’єктів енергетики лише Держагентству з відновлення виділили 10 млрд грн. Також отримуємо допомогу США у розмірі 897 млн доларів - це кошти на генератори, газотурбінні електростанції, трансформатори. Працює європейський Фонд енергетичної підтримки України, в межах якого отримано вже 166 млн євро", - зазначив Шмигаль.

За його словами, кошти на відновлення, ремонт і захист об’єктів енергетики є, важливо вчасно провести всі заплановані заходи. Він додав, що з травня працює створений урядом штаб з підготовки до опалювального сезону.

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