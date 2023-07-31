Пригожин про найманців ПВК "Вагнер": "Не плануємо здійснювати новий набір"

Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що вербування нових найманців припинено. Більша частина з них зараз перебуває у відпустці або "на навчаннях" в Білорусі.

Про це пише російська служба BBC, передає Цензор.НЕТ.

Свою заяву Пригожин поширив через телеграм-канал.

"Наразі час відкриття центрів із набору поки не визначено. Поки ми не відчуваємо дефіциту в особовому складі, ми не плануємо здійснювати новий набір", - зазначив ватажок терористів.

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Пригожин заявив, що компанія "Вагнер" продовжує роботу в Африці й в "підготовчих центрах" у Білорусі, і додав, що більша частина найманців компанії зараз перебуває у відпустці.

Російська BBC також повідомляє, що наприкінці червня, приблизно через тиждень після спроби збройного заколоту і через місяць після виведення з лінії фронту, ПВК "Вагнер" ще продовжувала вербувати найманців по всій Росії.