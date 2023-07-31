Влада РФ не здатна ізолювати населення від війни, - розвідка Великої Британії

Останні події у РФ, зокрема, атаки дронів на Москву і пришвидшений призов до армії, бунт Пригожина свідчать, що Кремль більше не може захистити населення від війни з Україною.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

Російська влада наразі приділяє першочергову увагу внесенням змін до законодавства, які дозволять швидше призивати більше чоловіків до армії. Нагадаємо, у середині липня 2023 року Держдума збільшила максимальний вік призову на військову службу з 27 до 30 років, зберігши нижню межу в 18 років. Також 24 липня російський диктатор Путін підписав законопроєкт, який поступово підвищує верхню вікову межу для тих, хто підлягає призову в резерв, при цьому старші офіцери тепер можуть бути мобілізовані до 70 років.

За даними британської розвідки, це може забезпечити швидке збільшення кількості військових, доступних для бойових дій в Україні.

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"Збільшення шансів бути вимушеним воювати, атаки безпілотників на Москву, винятковий рівень внутрішніх репресій та нещодавній заколот "Вагнера" в сукупності наголошують на нездатності російської держави захистити населення від війни", - зазначають у Міноборони Британії.