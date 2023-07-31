Ворог вдарив ракетами по Кривому Рогу, влучання у навчальний заклад і багатоповерхівку. 1 особа загинула, під завалами можуть бути люди, - Клименко (оновлено)

Російські окупанти вдарили по Кривому Рогу Дніпропетровської області двома ракетами.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Кривий Ріг. росіяни поцілили по місту двома ракетами. Одна ракета влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу. Під завалами ймовірно є люди. Працюють рятувальники та поліція", - інформує він.

Друга ракета, за словами Клименка, зруйнувала секцію з 4 по 9 поверхи житлового будинок. Виникла пожежа. Станом на 10:15 одна людина загинула, за медичною допомогою звернулося 10 мешканців.

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"Надзвичайники гасять вогонь та розбирають завалами. Там ще можуть бути люди…", - додає очільник МВС.

"рашисти поцілили ракетами по житловому будинку у Кривому Розі. А ще - будівлі одного з вишів. Кого вони хотіли там демілітаризувати? Є постраждалі. Частини багатоповерхівки просто немає! Навчальний заклад у руїнах. Під завалами можуть бути люди. Всі на місцях. Пошуково-рятувальна операція триває", - зазначив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Понад 17 місяців повномасштабної війни. А досі знаходяться ті, хто грає на руку ворогу, знімаючи та публікуючи кадри прильотів практично в прямому ефірі. російські пропагандисти дуже радіють вашому контенту. Тим, хто досі не розуміє загрози своїх дій, будемо пояснювати особисто. З Кримінальним кодексом в руках", - зазначив у іншому дописі Клименко.

Раніше повідомлялося, що у Кривому Розі прогриміли вибухи, повідомлялось про влучання у багатоповерхівку.